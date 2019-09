Die Große Koalition plant bis zum Jahr 2030 Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den Klimaschutz.

Das geht aus einem Entwurf hervor, über den mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Darin sind verschiedene Anreize für Bürger genannt, sich klimafreundlicher zu verhalten - etwa durch eine höhere Prämie für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Für Automobilhersteller soll es eine Quotenregelung für Neuzulassungen von E-Autos geben. Gebäudesanierungen, durch die sparsames Heizen möglich wird, könnten stärker steuerlich gefördert werden. Auch ein Verbot für neue Ölheizungen ab 2030 steht in dem Papier.



Am Abend beginnen die letzten Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD zum Thema, bevor morgen das Klimakabinett Entscheidungen treffen soll. Gleichzeitig sind im Rahmen eines so genannten weltweiten Klima-Streiks zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Eine geplante Blockade am Autobahnkreuz Köln-West wurde von der Polizei verboten.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nannte den Klimaschutz "eine der großen Zukunftsfragen". Der CSU-Vorsitzende Söder sagte, die anstehenden Beratungen seien die vielleicht anspruchsvollste Aufgabe der vergangenen Jahre.