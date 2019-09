In Berlin beraten die Spitzen von Union und SPD seit dem frühen Abend über den Klimaschutz.

Es wird mit harten Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet.

Morgen sollen die Maßnahmen dann nach einer Sitzung des

sogenannten Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.



Innerhalb der Großen Koalition ist strittig, wie die Bepreisung des Treibhausgases CO2 aussehen soll. Die SPD befürwortet eine Steuer, die Union will dagegen einen nationalen Emissionshandel. Geplant sind zahlreiche Einzelmaßnahmen in den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft, um den Klimaschutz voranzubringen. Vorgesehen sind insgesamt Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe.