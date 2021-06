Aus Union und SPD kommt Kritik an der Forderung der Grünen nach einem höheren Benzinpreis.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte der "Bild"-Zeitung, wer immer weiter an der Spritpreisschraube drehe, ignoriere die Nöte der Bürger. Ein immer höherer CO2-Preis sorge nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust.



Bundesverkehrsminister Scheuer, CSU, nannte die Forderung der Grünen "besorgniserregend". Die Preise dürften nicht immer weiter nach oben gehen. In der Mobilität gebe es auch einen sozialen Aspekt.



Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hatte erklärt, sie strebe nach der Bundestagswahl die Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent pro Liter an, wovon ein Teil bereits zu Jahresbeginn erfolgt sei. Kritik daran gibt es auch von FDP und Linkspartei.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.