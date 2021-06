Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sieht die Agrarbetriebe in Deutschland für mehr Klimaschutz gewappnet.

Die Landwirtinnen und Landwirte wüssten, dass sie sich anpassen und klimasensibler wirtschaften müssten, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen. Die Transformation sei mitten im Gange. Die Landwirtschaft habe von 1990 bis 2019 bereits 24 Prozent an Treibhausgasen eingespart. Dennoch werde natürlich geschaut, Ressourcen - wie zum Beispiel Wasser - effektiver einzusetzen. Zudem würden nur noch solche Maßnahmen gefördert, die an Bedingungen für mehr Klimaschutz, Umweltschutz und Tierschutz gebunden seien.



Am Nachmittag wird Bundeskanzlerin Merkel beim Deutschen Bauerntag zu Gast sein. Die Verband fordert von der nächsten Bundesregierung Planungssicherheit beim weiteren Umbau der Produktion für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Außerdem geht es um eine gesicherte Finanzierung für Tierschutz-Investitionen in den Ställen.

