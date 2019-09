Auf einem Sondergipfel der Vereinten Nationen wollen heute die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ihre Pläne im Kampf gegen die Erderwärmung vorstellen.

Bundeskanzlerin Merkel wird in einer Rede in New York das Maßnahmenpaket der Großen Koalition zum Klimaschutz erläutern. Außerdem ist eine Ansprache der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg vorgesehen. Nur mit einer niederrangigen Delegation werden die USA vertreten sein. Eine Rede eines amerikanischen Vertreters ist nicht geplant.