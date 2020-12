Bundeskanzlerin Merkel hat beim digitalen UNO-Klimagipfel knapp 500 Millionen Euro zugesagt, um ärmere Länder zu unterstützen.

Alle Staaten müssten die Mittel für notwendige Investitionen haben, sagte Merkel in einer Videobotschaft fünf Jahre nach der Einigung auf das Klimaabkommen von Paris. Deutschland werde auch in Zukunft einen angemessenen Beitrag leisten.



Die Industrieländer hatten vor elf Jahren versprochen, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen für den Klimaschutz in Entwicklungsländern zu mobilisieren. Zuletzt hatten die Vereinten Nationen kritisiert, dass diese Marke noch nicht erreicht sei.



UNO-Generalsekretär Guterres fordert in seinem Beitrag die Staats- und Regierungschefs auf, den Klimanotstand auszurufen. Man gehe noch nicht in die richtige Richtung. Ohne Kursänderung werde man auf einen katastrophalen Temperaturanstieg von mehr als drei Grad in diesem Jahrhundert zusteuern.

