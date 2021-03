Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat eine Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen im Militärbereich angemahnt.

Anlässlich der Brüssel-Reise des US-Sondergesandten für Klimaschutz, Kerry, erklärte Stoltenberg auf Twitter, beide seien darüber einig, dass der Klimawandel die Welt unsicherer mache. Die Nato müsse ihre Anstrengungen verstärken und eine größere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen.



Am Vorabend hatte Kerry gemeinsam mit Vertretern der EU verkündet, dass beide Seiten in Klimafragen stärker kooperieren wollten. Man sei entschlossen, die starke Allianz im Kampf gegen die Klimakrise zu erneuern, hieß es in einer Erklärung. Die neue US-Regierung unter Präsident Biden hat den Klimaschutz zu einer Priorität erklärt und ist zum Pariser Abkommen von 2015 zurückgekehrt. Kerry warb in Brüssel für ehrgeizigere Zusagen als jene des Abkommens.

