Zahlreiche Städte des Klimaschutznetzwerks C40 haben ihre Treibhausgas-Emissionen deutlich gesenkt.

Dies wurde auf einem Umweltgipfel in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien mitgeteilt. Laut einer Studie konnten 27 internationale Städte mit insgesamt 54 Millionen Menschen ihren Ausstoß an Treibhausgasen um mindestens zehn Prozent verringern. Aus Deutschland sind es demnach Berlin und Heidelberg, auch etwa London, Madrid, New York, Paris und Rom erreichten dieses Ziel.



Die insgesamt mehr als 60 Städte der C40-Initiative haben sich unter anderem vorgenommen, ab 2030 nur noch CO2-neutrale Gebäude zu errichten. Dadurch soll das Ziel des Pariser Klimaabkommens unterstützt werden, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.