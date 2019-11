Der neue EU-Ratspräsident Michel hat größeres Engagement beim Klimaschutz gefordert.

Michel sagte der "Süddeutschen Zeitung", große Fortschritte seien möglich. Aber ohne ehrgeizige Ziele werde man nichts erreichen. Die EU könne mit ihren Anstrengungen für mehr Klimaschutz auch ihre Relevanz unter Beweis stellen und zeigen, was ihre gemeinsame Vision sei, betonte der frühere belgische Ministerpräsident.



Die Bewegung "Fridays for future" hat für heute wieder weltweit zu Demonstrationen aufgerufen. Die Organisatoren erwarten Hunderttausende Teilnehmer. In Deutschland sind Aktionen an mehr als 500 Orten geplant. Allein in Berlin wurden 50.000 Teilnehmer für eine Demonstration vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel angemeldet.