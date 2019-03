Die Niederlande wollen eine Klima-Steuer für Unternehmen einführen.

Ministerpräsident Rutte erklärte in Den Haag, die Abgabe solle an den Kohlendioxid-Ausstoß gekoppelt werden. Im Gegenzug werde die Energiesteuer für Bürger gesenkt. Damit würden die Kosten gerechter aufgeteilt, betonte Rutte.



Staatliche Institute hatten festgestellt, dass der Kampf gegen den Klimawandel bislang vor allem die Verbraucher belastet. In den Niederlanden finden in der kommenden Woche Regionalwahlen statt.