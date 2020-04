Der klimapolitische Koordinator der Hilfsorganisation Care, Harmeling, hat vor Rückschlägen für den Klimaschutz wegen der Corona-Krise gewarnt.

Harmeling sagte im Deutschlandfunk, das Geld, das nun wegen der Pandemie bereitgestellt werde, müsse auch umweltpolitischen Zielen dienen, etwa dem Umbau der Energieversorgung. Er begrüßte, dass die EU-Kommission am Zeitplan für den sogenannten Green Deal festhalten will - trotz der Verschiebung der für November geplanten Klimakonferenz in Glasgow. Harmeling fügte hinzu, die Corona-Krise habe auch viele Lerneffekte gebracht, wie etwa die Orientierung an der Wissenschaft.