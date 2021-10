Eine Erfolg versprechende Linie beim Klimaschutz erfordert nach Ansicht des schweizerischen Publizisten Roger de Weck Änderungen in der Sozialpolitik.

Eine Umweltpolitik zulasten der Unterschicht und der unteren Mittelschicht klappe nicht, sagte De Weck im Deutschlandfunk. Das habe man am Beispiel der sogenannten "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich gesehen, die dadurch ausgelöst worden seien, dass der französische Präsident Macron die "einsame Entscheidung" getroffen habe, den Benzipreis massiv zu erhöhen. Wenn die "kleinen Leute" sich von der Umweltpolitik benachteiligt fühlten, betonte de Weck, flüchteten sie sich in die Arme autoritärer, reaktionärer, antiökologischer Populisten.



Dieses Prinzip ist nach den Worten des Publizisten auch auf die Corona-Pandemie übertragbar: Die Menschen vertrauten in einem solchen Fall dann eher der Macht der Person statt der Institution.

