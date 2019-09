Die Bundesregierung hat klargestellt, dass ihre dienstlichen Flüge und Autofahrten komplett durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden.

Ein Sprecher des Umweltministeriums teilte mit, im Jahr 2017 seien für Dienstreisen von Ministerien Emissionsgutschriften von rund 1,7 Millionen Euro erworben worden. Für das Jahr 2018 seien rund zwei Millionen Euro vorgesehen. Unterstützt würden damit unter anderem der Bau von Biogasanlagen in Nepal und die Anschaffung effizienter Kochöfen in Sambia.



Zuletzt hatte es Kritik wegen der Flüge von Regierungsmitgliedern in die USA gegeben. Bundeskanzlerin Merkel und Entwicklungsminister Müller flogen gestern zum UNO-Klimagipfel nach New York. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer brach mit einer weiteren Maschine nach Washington auf, am Dienstag reist Außenminister Maas zur UNO-Generalversammlung nach New York.