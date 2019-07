Zur Bekämpfung der Klimakrise hat Linken-Chef Riexinger die Verstaatlichung von Fluggesellschaften gefordert.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben könne, dürfe nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehörten in staatliche Hand, genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn. Widerspruch kam unter anderem vom stellvertretenden SPD-Fraktionschef Lauterbach. Dieser sagte, der Staat sollte investieren, nicht wirtschaften. In der Klimaschutz-Debatte hatten sich zuvor zahlreiche Politiker dafür ausgesprochen, Fliegen teurer zu machen.