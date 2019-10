Die Bundesregierung hat mit den nördlichen Bundesländern Maßnahmen vereinbart, um die Stickoxidemissionen in den Häfen zu reduzieren.

In einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums in Berlin heißt es, Ziel sei es, die Rahmenbedingungen für sogenannten Landstrom zu verbessern. Im Hafen liegende Schiffe sollten nicht mehr ihre Maschinen laufen lassen und Diesel verbrennen, um so Energie an Bord zu erzeugen. Dem Papier zufolge greifen die Schiffe derzeit nicht auf Strom aus erneuerbaren Quellen vom Land zurück, weil dies nicht rentabel ist. In der Vereinbarung sind mehrere Maßnahmen vorgesehen, um den Preis für den Landstrom zu senken. Zudem unterstützt der Bund die Länder mit 140 Millionen Euro, um die Infrastruktur dafür in den Häfen zu verbessern.