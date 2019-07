Bundesumweltministerin Schulze hat mehrere Gutachten zur Umsetzung einer CO2-Steuer vorgestellt. Darin wird vorgeschlagen, Zuschläge auf Kraft- und Heizstoffe zu erheben. Schulze sagte in Berlin, diese sollten nicht zu Mehreinnahmen des Bundes führen, sondern in Form einer sogenannten "Klimaprämie" an die Verbraucher zurückfließen.

Je klimafreundlicher das Verhalten sei, umso höher liege die Rückzahlung. In den Gutachten wird von einem Zuschlag von 35 Euro pro Tonne CO2 ausgegangen. Dies würde den Preis für Heizöl um 19 Prozent und den Preis für Benzin um sieben Prozent ansteigen lassen.



Nach den Worten der Umweltministerin handelt es sich nicht um ein bereits festgelegtes Modell, sondern lediglich um eine Diskussionsgrundlage.