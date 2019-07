Bundesumweltministerin Schulze hat ihre Pläne für eine CO2-Steuer vorgestellt. Klimafreundliches Verhalten beim Autofahren und Heizen solle künftig belohnt werden, sagte die SPD-Politikerin in Berlin bei der Präsentation von drei Gutachen. Es solle kein Plus für den Staat geschaffen werden.

Die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung sollten über eine Klimaprämie an die Bürger zurückgegeben werden. Schulze will eine sozialverträgliche Gestaltung. Bürger mit geringen und mittleren Einkommen sowie Pendler und Mieter sollten nicht belastet werden.



Schulze will die Erkenntnisse der Forscher in zwei Wochen dem im März gegründeten Klimakabinett der Bundesregierung vorstellen. Eine CO2-Bepreisung ist in der Koalition umstritten.



Die Bundesregierung will in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz beschließen, das sicherstellt, dass das Klimaziel für 2030 erreicht wird. Es sieht vor, dass der CO2-Ausstoß bis dahin um 55 Prozent gegenüber 1990 zurückgeht. Bislang beträgt die Reduzierung knapp 30 Prozent.