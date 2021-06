In der Schweiz stimmen die Bürgerinnen und Bürger heute über ein neues CO2-Gesetz ab.

Es sieht hohe Abgaben für Treibstoff, Heizöl und Flugreisen vor. Mit dem Gesetz will die Regierung in Bern den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und klimafreundliches Verhalten durchsetzen. Gegner des Vorhabens argumentieren, die geplanten Preiserhöhungen träfen vor allem Ärmere. Zudem dürfe Mobilität nicht bestraft werden.



Eine Volksinitiative will zudem alle synthetische Pestizide verbieten.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.