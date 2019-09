Der CSU-Vorsitzende Söder hält bei dem angestrebten Klimaschutz-Paket der Großen Koalition die Finanzierbarkeit für die größte Herausforderung.

Söder sagte im ZDF, es gebe eine Vielzahl guter und kluger Ideen, auch jenseits von Union und SPD. Das Problem sei nicht, was man alles tun könne, sondern es am Ende in ein finanziell tragbares, vernünftiges Konzept zu bringen. Der bayerische Ministerpräsident betonte zugleich, dass er den Unionsvorschlag einer Ausweitung des Emissionshandels und von Steuerboni für effektiver halte als die Pläne der SPD für höhere Steuern auf Kraftstoffe und Heizöl. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD pochte im SWR auf eine CO2-Bepreisung.



Die Koalitionsspitzen wollen bei ihrem Treffen am Abend die entscheidende Sitzung des sogenannten Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September vorbereiten.