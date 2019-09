Als Maßnahme für den Klimaschutz will die SPD den Nahverkehr deutlich verbilligen.

Wie aus einem Entwurf der Bundestagsfraktion hervorgeht, plädiert die Partei für ein Jahresticket, das einen Euro pro Tag, also 365 Euro kosten soll. Kommunen sollten bei der schrittweisen Einführung unterstützt werden, heißt es in der Vorlage, aus der die "Süddeutsche Zeitung" und die Nachrichtenagentur Reuters zitieren. Alle Menschen müssten eine bezahlbare klimafreundliche Alternative haben, um mobil zu bleiben.



Ein solches Ticket war 2012 in Wien mit Erfolg eingeführt worden, inzwischen bieten es auch einige deutsche Städte an, allerdings meist nur für Schüler und Auszubildende.