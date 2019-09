Die SPD sieht in den Klimaschutz-Verhandlungen mit der Union vor allem den Ausbau von Solaranlagen und Windrädern als Hürde.

Hintergrund ist die Sitzung des Klimakabinetts am Freitag, auf der neue Maßnahmen beschlossen werden sollen. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Miersch sagte in Berlin, man könne sich all die Ziele schenken, wenn nicht per Gesetz geregelt werde, den Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern. Diese Zahl ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden.



Miersch nannte als Probleme die derzeit geltende Deckelung des Solarausbaus und die Regeln zum Abstand zwischen Windrädern und Siedlungen. Letztere will die Union verschärfen, auch weil es in den betroffenen Kommunen teils heftigen Widerstand gegen die Anlagen gibt. Die SPD will die Gemeinden darum stärker finanziell an den Einnahmen der Windparks beteiligen.