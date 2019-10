Politiker der SPD werfen der CSU vor, das Gesetzgebungsverfahren für die Klimaschutzbeschlüsse der Bundesregierung zu verzögern.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Miersch, sagte in Berlin, alle in der Regierung müssten begreifen, dass die Zeit für Kompetenzgerangel und Machtspiele vorbei sei. Der SPD-Abgeordnete Lauterbach kritisierte, die Regierung verschleppe die CO2-Senkung genau in den Jahren, in denen es um alles gehe.



Das Kabinett hatte heute die Finanzierungspläne, nicht aber die Maßnahmen im Detail verabschiedet. Die CSU hatte die Abstimmung darüber verschoben und dies damit begründet, dass zunächst noch Details geprüft werden müssten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, es gebe an einigen Stellen des 200 Seiten umfassenden Papiers noch gewisse Bedenken. Dobrindt äußerte sich zuversichtlich, dass das Kabinett in der kommenden Woche das Klimaschutzpaket beschließen wird.