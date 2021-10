Deutschland muss nach Einschätzung einer breitangelegten wissenschaftlichen Studie den Kohleausstieg deutlich schneller vorantreiben.

Gleichzeitig müssten alternative Energiequellen ebenfalls schneller als geplant und bisher geschehen erschlossen werden, heißt es in dem Bericht des sogenannten Ariadne-Projekts. Zu diesem haben sich Expertinnen und Experten zahlreicher Fachbereiche im Auftrag der Bundesregierung zusammengeschlossen. Um Deutschland in weniger als 25 Jahren klimaneutral zu umzugestalten, müsse die nächste Bundesregierung sehr schnell sehr viel auf den Weg bringen. Die Klimaschutz-Ziele für 2030 und 2045 seien eine extreme Herausforderung und könnten nur mit massiven Investitionen, zusätzlichen politischen Maßnahmen und Infrastrukturaufbau in allen Sektoren erreicht werden.



Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne müsste demnach 2030 um etwa 50 Prozent umfangreicher sein als bisher geplant. Auf der anderen Seite müsse zudem der Ausstieg aus Kohlekraft bereits um 2030 erfolgen, um 15 Jahre später Klimaneutralität erreichen zu können - geplant ist bisher spätestens 2038.

