Die schwedische Klimaschützerin Thunberg ist auf dem Weg zurück nach Europa.

Thunberg schrieb auf Twitter, dass sie im US-Bundesstaat Virginia an Bord eines Katamarans gegangen sei. Die 16-Jährige hatte nach einer umweltfreundlichen Mitfahrgelegenheit gesucht, um im Dezember an der Weltklimakonferenz in Madrid teilnehmen zu können. Die Reise könnte bis zu vier Wochen dauern.



Thunberg war im August mit einem Segelschiff nach New York gereist, um an einer Konferenz der Vereinten Nationen teilzunehmen. Anfang Dezember wollte sie zur Klimakonferenz nach Chile. Die dortige Regierung hatte die Veranstaltung aber wegen Ausschreitungen und Protesten abgesagt. Deshalb wurde die Konferenz nach Madrid verlegt.