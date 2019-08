Nach ihrer Ankunft in New York hat die schwedische Klimaschutzaktivistin Thunberg erstmals in den USA an einer Schülerdemonstration teilgenommen.

Zusammen mit rund hundert Jugendlichen zog die 16-Jährige vor das Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Begleitet wurde sie dabei von mindestens ebensovielen Journalisten. Thunberg will Ende September an einem Klimagipfel teilnehmen, zu dem UNO-Generalsekretär Guterres eingeladen hat.



Das Boot mit der 16-jährigen Schwedin hatte Mittwochabend eine Anlegestelle in Manhattan erreicht. Die Vereinten Nationen hatten 17 Segelboote entsandt, um Thunberg auf dem letzten Stück ihrer zweiwöchigen Atlantik-Überquerung zu begleiten.