Die schwedische Klimaschutzaktivistin Thunberg hat nach ihrer Ankunft in New York erstmals in den USA an einer Schülerdemonstration teilgenommen.

Zusammen mit rund hundert Jugendlichen zog die 16-Jährige vor das Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Eine Rede bei den Protesten hielt sie diesmal nicht. Ende September will Thunberg an einem Klimagipfel teilnehmen, zu dem UNO-Generalsekretär Guterres eingeladen hat. Die New Yorker Initiatorin des Klimastreiks, Villasenor, kündigte an, bis zum weltweiten Aktionstag am 20. September die wöchentlichen Proteste vor dem Sitz der UNO fortzusetzen.



In drei Wochen will Thunberg dann im Süden des New Yorker Stadtteils Manhattan auch an einer großen Demonstration verschiedener Umweltorganisationen teilnehmen.