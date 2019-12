Der frühere Bundesumweltminister Töpfer hat Verständnis für Polens Sonderrolle in der EU-Klimapolitik gezeigt.

Auch in Deutschland biete man Kohleregionen wie in der Lausitz und im Rheinischen Revier Geld an für den Umbau der Wirtschaft, sagte Töpfer im Deutschlandfunk. Jetzt mache man das in der Europäischen Union. Zusätzliche Unterstützung für Staaten, die bis zu 80 Prozent ihrer Stromproduktion aus der Kohle gewönnen, sei zwingend notwendig.



Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte auf umfassende EU-Finanzhilfen für die Energiewende in seinem Land bestanden. Wer wolle, dass dieser Übergang stattfinde, müsse angemessene Instrumente bereitstellen, sagte der Regierungschef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ursprüngliche Zusagen für einen Fonds in Höhe von fünf Milliarden Euro seien bei weitem unzureichend gewesen. Morawiecki zeigte sich zufrieden darüber, dass die EU-Kommission plane, nun mindestens 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.



Auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Union hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf das Ziel eines klimaneutralen Europas bis zum Jahr 2050 verständigt. Polen, das bei seiner Energiegewinnung stark von der Kohle abhängig ist, hat sich dem noch nicht angeschlossen.



Töpfer bezeichnete das EU-Klimaschutzprogramm "Green Deal", das Klimaneutralität bis 2050 vorsieht, als extrem ambitioniertes Programm. Mit Blick auf die deutschen Bemühungen forderte er Nachbesserungen. Was jetzt vorliege, sei ein Einstieg, aber beim besten Willen nicht die Lösung, dessen, was Deutschland zu tun habe, meinte er.