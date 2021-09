Die Türkei will das Pariser Klimaschutzabkommen ratifizieren.

Es solle im Oktober dem Parlament vorgelegt werden, sagte Präsident Erdogan vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Der Genehmigungsprozess werde noch vor Abschluss der UNO-Klimakonferenz Anfang November beendet sein. Die Türkei ist einer von wenigen Staaten weltweit, die das Klimaabkommen von 2015 noch nicht ratifiziert haben. Damals hatte sich die Staatengemeinschaft in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.