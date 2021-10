Nach jahrelangem Zögern hat die Türkei das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert.

Das Parlament billigte die Vereinbarung einstimmig. Die Türkei war einer von wenigen Staaten weltweit, die das Klimaabkommen noch nicht ratifiziert hatten. Hintergrund der türkischen Weigerung war ein Streit über finanzielle Erleichterungen, die eigentlich nur für ärmere Staaten gedacht waren, die die Regierung in Ankara aber auch in Anspruch nehmen wollte.



2015 hatte sich die Staatengemeinschaft in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.