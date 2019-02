Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, ist nach Einschätzung des Umweltbundesamtes auch die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre notwendig.

Das Kohlendioxid müsse dann aber auch sicher entsorgt werden, sagte der stellvertretende UBA-Präsident Angrick dem Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte er unterirdische Speicher. Vorrang sollte langfristig aber die Dekarbonisierung aller Wirtschaftsbereiche und die nachhaltige Landnutzung haben. Als Beispiel nannte er den Ökolandbau oder die Renaturierung von Mooren, die einen großen Einfluss auf Treibhausgasemissionen hätten. Das wäre ein guter Beitrag zum Klimaschutz, betonte Angrick. Die industrielle Produktion von Biomasse sieht das Umweltbundesamt hingegen skeptisch. Dies würde zu Lasten der Agrarwirtschaft gehen.



In einem Positionspapier warnte die Behörde zudem vor "unerforschten und unerprobten CO2-Entnahmetechnologien". Nach heutigem Wissensstand stellten die meisten Technologien, wie die Meeresdüngung oder die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (bioenergy with carbon capture and storage, BECCS), potentielle Risiken für die Umwelt und die nachhaltige Entwicklung dar.