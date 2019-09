Vor der Entscheidung der Bundesregierung über die weitere Klimapolitik Deutschlands mahnt der Sachverständigenrat für Umweltfragen deutlich effektivere Vorschläge an.

Das Gremium aus sieben Professoren berät die Regierung seit 1972 in Umweltfragen und verfasste nun einen offenen Brief. Darin heißt es, der Handlungsbedarf in der Klimapolitik sei erheblich. Bisher beschlossene Maßnahmen reichten nicht aus, um die gesetzten Klimaziele einzuhalten. Im Verkehrssektor genüge das bereits bekannt gewordene Paket von Bundesminister Scheuer nicht, um die Treibhausgasemissionen schnell zu senken. Die Experten schlugen stattdessen zum Beispiel eine Zulassungsquote für Elektrofahrzeuge, eine streckenabhängige Pkw-Maut sowie ein allgemeines Tempolimit vor.



Die Große Koalition will am Freitag Beschlüsse fassen, die das Erreichen des Klimaziels für 2030 möglich machen.