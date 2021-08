Für den Klimaschutz sollte die Politik nach Einschätzung des Publizisten und Umweltaktivisten Franz Alt auch auf Verbote setzen.

"Um unserer Kinder und Kindeskinder willen" müsse die Freiheit eingeschränkt werden, sagte der frühere Journalist im Podcast des "Kölner Stadt-Anzeiger" und des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Eine Freiheit ohne Verantwortung sei keine Freiheit.

"Grandioses Politik-Versagen"

Konkret forderte der Klimaaktivist ein Tempolimit, ein Ende des Verbrennungsmotors ab 2030 und eine Solarpflicht für Dächer. Zu den voraussichtlich hohen Kosten einer solchen Politik sagte Alt: "Nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz". Den Parteien warf Alt in punkto Klimaschutz ein "grandioses Politik-Versagen" vor.



Der 83-Jährige leitete von 1972 bis 1992 in Baden-Baden das für investigativen Journalismus bekannte ARD-Politik-Magazin "Report". Vor allem unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe und in Protest gegen das damalige deutsche Festhalten an der Kernenergie trat Alt aus der CDU aus. Er zählt zu den Pionieren der Umweltbewegung in Deutschland.

Weg mit der Currywurst?

Gegner von Verboten in der Klimapolitik warnen vor eine Ökodiktatur oder einer Spaltung der Gesellschaft. Auch im Wahlkampf spielt das Thema eine Rolle: In verschiedenen Großstädten sind beispielsweise seit wenigen Tagen Plakate unter dem Motto "#GrünerMist2021" zu sehen. Optisch aufgemacht sind sie wie die Wahlwerbung der Partei, allerdings lassen die Sonnenblumen darauf die Köpfe hängen. Darauf stehen Wörter wie "Wohlstandsvernichtung", "Klimasozialismus" oder "Ökoterror".



Deutschland setzt in seiner Klimapolitik bisher eher auf Regulierung, zum Beispiel über einen CO2-Preis. Was genau in dem aktuellsten Klimaschutzgesetz steht, das der Bundestag im Juni verabschiedete, können Sie hier nachlesen.



Über die Frage, ob die Currywurst in deutschen Kantinen verboten werden sollte, wird am Samstag in der Deutschlandfunk-Sendung "Streitkultur" diskutiert - ab 17.05 Uhr.