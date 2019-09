Das Umweltbundesamt bezweifelt, dass die Beschlüsse der Bundesregierung genügen, die Klimaziele für 2030 zu erreichen.

Es müssten deutlich mehr Angebote zur Förderung des klimaschonenden Verkehrs erfolgen, als in dem Maßnahmenkatalog vorgesehen, sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger, der "Süddeutschen Zeitung". Es sei zwar gut, dass Fliegen teurer und Bahnfahren billiger werden solle. Das werde aber nicht reichen. Von der geplanten Bepreisung von Kohlendioxid erwarte sie keinerlei Lenkungswirkung, betonte Krautzberger. Ähnlich äußerte sich der frühere Bundesumweltminister Töpfer im Deutschlandfunk. Er hätte sich eine Überprüfung der bestehenden Energiebesteuerung gewünscht. Diese sei völlig klimablind entstanden.



In New York wollen heute Staats- und Regierungschefs auf einem UNO-Sondergipfel über den Klimawandel beraten (Audio). Dabei will Bundeskanzlerin Merkel die Pläne der Großen Koalition erläutern. Außerdem ist eine Ansprache der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg angekündigt. Die USA werden nur mit einer niederrangigen Delegation vertreten sein.