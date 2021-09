Die Deutsche Umwelthilfe hat ihre angekündigten Klimaklagen gegen die Autobauer BMW und Mercedes-Benz eingereicht.

In den Klageschriften bei den zuständigen Landgerichten in München und Stuttgart werde von den Unternehmen ein klimagerechter Umbau insbesondere durch eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge gefordert, erklärte die Umwelthilfe in Berlin. Ein Anwalt der Organisation sagte dem "Handelsblatt", die Klagen seien gestern Abend eingereicht worden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es bereits im kommenden Jahr in die mündlichen Verhandlungen gehen könnte. Eine weitere Klage gegen den Öl- und Gaskonzern Wintershall befinde sich noch in der Vorbereitung, gehe aber ebenfalls zeitnah an das Landgericht Kassel, hieß es.



Die Umwelthilfe hatte Anfang September gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace Klagen gegen die Autobauer VW, Mercedes und BMW sowie Wintershall Dea angekündigt. Die Organisationen berufen sich dabei auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, das im April entschieden hatte, dass künftige Generationen ein Grundrecht auf Klimaschutz haben.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.