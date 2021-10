Die Umweltminister der Länder erwarten vom Bund eine größere finanzielle Unterstützung zur Anpassung an den Klimawandel. Nach einer Sondersitzung in Schwerin sagte der Vorsitzende der Umweltministerkonferenz, Backhaus, die Auswirkungen des Klimawandels seien real.

Der Staat habe einen Schutzauftrag zu erfüllen. Deshalb sei es an der Zeit, ein Klima-Anpassungsgesetz auf den Weg zu bringen. Backhaus, der das Umweltressort in Mecklenburg-Vorpommern führt, erklärte, für den gemeinsamen Klimapakt müsse der Bund jährlich eine Milliarde Euro bereitstellen. Zudem sollte der Verkauf von bundeseigenen Flächen gestoppt werden, die dem Hochwasserschutz dienen könnten.



Anlass für die Sonderkonferenz waren die verheerenden Hochwassenkatastrophen im Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dabei sind nach jünsten Angaben mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.