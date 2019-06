Das Präsidium der SPD hat ein Programm verabschiedet, das Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden soll.

Der Zehn-Punkte-Plan, der mehreren Medien vorliegt, beinhaltet einen gestaffelten Bonus für den Kauf von Elektroautos. Der Bonus solle bei niedrigeren Kaufpreisen höher ausfallen und so Menschen mit geringerem Einkommen unterstützen. Zudem will die SPD europaweit Flugreisen verteuern durch Kerosin- oder Ticketsteuern. Bahnfahren soll durch eine niedrigere Mehrwehrsteuer auf Fahrkarten und eine bessere Infrastruktur erleichtert werden. Die Sozialdemokraten wollen darüber hinaus CO2-Emissionen bepreisen, lassen aber offen, wie sie den sozialen Ausgleich organisieren wollen. Klimaschutz gehörte bei der Europawahl im Mai zu den wichtigsten Themen in der Bevölkerung. Die SPD schnitt mit 16 Prozent historisch schlecht ab.