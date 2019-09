Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für einen verstärkten Einsatz neuer Technologien beim Klimaschutz ausgesprochen.

Man müsse mehr über Innovationen und Anreize reden, sagte Brinkhaus nach einer Klausurtagung in Berlin. Klimaschutz dürfe nicht auf Ordnungsrecht und Verbote aufbauen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, zur Begrenzung der CO2-Emissionen setze die Union auf eine marktwirtschaftliche Lösung. Die FDP beschloss auf einer Klausur in Jena, zur Vermeidung von CO2 einen "marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb" zu forcieren. Bei einem Treffen in Weimar forderte die Grünenfraktion einen besseren Schutz des Waldes und ein verlässliches Nahverkehrsangebot. Auch die SPD-Bundestagsfraktion erarbeitet derzeit Vorschläge für ein Klimaschutzpaket. Im Gespräch ist unter anderem, den Nahverkehr mit einem Jahresticket, das 365 Euro kosten soll, attraktiver zu machen.