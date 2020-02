UNO-Generalsekretär Guterres appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft, den Klimaschutz voranzutreiben.

Der Planet stehe in Flammen, aber einige Entscheidungsträger spielten weiterhin Spielchen, sagte Guterres in einer Rede in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Die einzige Antwort auf die fortschreitende Erderwärmung seien entschiedene Klimaschutzmaßnahmen. Schrittweise Ansätze reichten nicht mehr.



Guterres beruft sich auf Berichte des Weltklimarats IPCC, der Weltmeteorologiebehörde WMO und des UNO-Umweltprogramms Unep. Um das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, müssten die weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen stark reduziert werden. Bis 2030 um 45 Prozent. Bis zum Jahr 2050 müsste die Weltgemeinschaft klimaneutral wirtschaft - das heißt, die CO2-Emissionen müssten bis dahin auf Null sinken.