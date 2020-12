Die Welt hinkt einem UNO-Bericht zufolge ihren selbst gesteckten Klimaschutzzielen weiter hinterher.

Daran ändere auch der vorübergehende Rückgang der Treibhausgas-Emission nichts, der durch die Corona-Beschränkungen verursacht worden sei, heißt es in einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Unep. Die 2015 in Paris vereinbarte Begrenzung der Erderwärmung um deutlich unter zwei Grad könne nur dann noch erreicht werden, wenn beim Wiederanfahren der Wirtschaft der Akzent auf umweltfreundliche Energieträger, Wiederaufforstung und andere ökologische Maßnahmen gesetzt werde.



Exekutivdirektorin Andersen warnte, das Jahr 2020 sei dabei, eines der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen zu werden. Deshalb müsse schnell gegengesteuert werden. Auch die privaten Verbraucher, insbesondere in reichen Industriestaaten, seien hier in der Pflicht.

