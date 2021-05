Beim nächsten Treffen der G-20-Staaten sollten nach Ansicht des US-Beauftragten Kerry weitere Verpflichtungen zum Klimaschutz vereinbart werden.

Der Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im Oktober in Rom sei ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zur UNO-Klimakonferenz einen Monat später in Glasgow, sagte Kerry der italienischen Zeitung "La Stampa". Wichtig sei zudem, dass auf viele Ankündigungen auch Umsetzung und Überprüfung folgten.



Mit Blick auf China sagte der frühere US-Außenminister, dass die jüngsten Erklärungen der Volksrepublik erste positive Schritte gewesen seien. "Revolutionär" hingegen wäre es, wenn Peking auch die Finanzierung von Kohleprojekten außerhalb seiner Grenzen einstellte. Er hoffe, dass China seine Ambitionen vor dem Treffen in Glasgow weiter erhöhe.

