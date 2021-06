VW will in Europa spätestens in 15 Jahren keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen.

Vertriebsvorstand Zellmer sagte dem "Münchner Merkur", zwischen 2033 und 2035 werde man in Europa aus dem Geschäft aussteigen, in China und den USA etwas später. In Südamerika und Afrika will VW hingegen noch länger Verbrenner-Autos auf den Markt bringen. Dort fehle es an Rahmenbedingungen für den Umstieg auf Elektromobilität, sagte Zellmer. Bis spätestens 2050 soll nach seinen Worten jedoch die ganze VW-Flotte CO2-neutral werden.



Der frühere VW-Chef Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", er trauere in keiner Weise dem Verbrennungsmotor hinterher, der Elektromotor habe zu viele Vorteile. Dieser läute eine neue Zeit ein, die Entwicklung könne man gar nicht genug begrüßen. Der amtierende VW-Chef Diess habe mit seine Strategie "absolut" recht. Aber - Zitat - "wir sind politisch noch zu feige, zu bekennen, dass für die internationale Konkurrenzfähigkeit nukleare Energieerzeugung dazugehört, wie die Butter zum Brot", meinte Hahn. Er verwies dabei auf die hierzulande vergleichsweise hohen Strompreise.



Andere deutsche Autobauer planen den Ausstieg aus der Verbrennungstechnologie ebenfalls. Hintergrund sind deutsche und europäische Vorgaben zum Klimaschutz. Daimler will seine Modellpalette nach eigenen Angaben bis 2039 auf CO2-Neutralität umstellen. BMW nennt bislang kein konkretes Enddatum.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.