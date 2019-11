Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, Weber, hat die Beschlüsse der Kohlekommission verteidigt.

Es sei gut, dass beim Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle ein gesellschaftlicher Konsens erzielt wurde, sagte Weber im Deutschlandfunk. Generell sei es beim Klimaschutz notwendig, ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft in Einklang zu bringen. Er müsse sozial verträglich gestaltet werden. Mit Blick auf die Klimabewegung "Fridays for Future" erklärte Weber, der von den jungen Menschen aufgebaute Handlungsdruck sei nötig, aber man müsse darauf achten, nicht in Panik zu verfallen. Gleichzeitig dürften die Entscheidungsträger keine Symbolpolitik betreiben.



Klimaaktivisten wollen heute in den ostdeutschen Kohlerevieren für einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle demonstrieren. Das Bündnis "Ende Gelände" hat in der Lausitz zu Blockaden von Tagebau-Geländen und Kraftwerken aufgerufen. Auch "Fridays for Future" will in der Region demonstrieren.