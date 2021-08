Vertreter der Kraftfahrzeug-Industrie und der Bundesländer beraten mit Kanzlerin Merkel ein weiteres Mal über die Lage der Automobilbranche.

Bei dem Spitzengespräch per Videokonferenz soll es um mehr Klimaschutz und weitere Schritte zur Digitalisierung gehen. Das "Handelsblatt" berichtete im Vorfeld der Beratungen, die Regierung wolle noch vor der Bundestagswahl über den geplanten "Zukunftsfonds" für die Branche eine Milliarde Euro bereitstellen. Bis zu 380 Millionen Euro sollen demzufolge in die vom Strukturwandel in der Branche besonders betroffenen Regionen fließen. Das Blatt beruft sich auf den Abschlussbericht des Expertenbeirats des Autogipfels.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte erneut weitere Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr. Unter anderem solle eine Zulassungssteuer für besonders umweltschädliche Fahrzeuge erhoben werden.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.