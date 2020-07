Was beinhaltet das Kohleausstiegsgesetz?

Das Gesetz umfasst unter anderem die Reduzierung und Beendigung der Verstromung durch Stein- und Braunkohle. Bis spätestens 2038, möglichst aber schon 2035 will Deutschland demnach aus der Kohleverstromung aussteigen. Noch in diesem Jahr sollen erste Braunkohle-Kraftwerke stillgelegt werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte dazu am Freitag (03.07.2020): "Der erste Block wird dieses Jahr noch abgeschaltet werden. Die acht dreckigsten Kraftwerke gehen in den nächsten zwei Jahren vom Netz."

Laut Bundesumweltministerium werden von den heute rund 40 Gigawatt Kohlekraftwerksleistung Ende 2022 noch insgesamt lediglich 30 Gigawatt (je 15 Gigawatt Stein- und Braunkohlekraftwerke) in Betrieb sein; 2030 dann nur noch insgesamt 17 Gigawatt (8 Gigawatt Stein- und 9 Gigawatt Braunkohle).

Weiterer Teil des Kohleausstiegsgesetz ist eine Strompreisentlasung für die Endverbraucher, sowie ein Anpassungsgeld, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kohlesektor ab 58 Jahren den Übergang in die Altersrente erleichtern soll.

Um die betroffenen Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen vor dem wirtschaftlichen Ruin zu bewahren, werden Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro gemacht. 14 Milliarden Euro soll es als direkte Hilfen geben, 26 Milliarden will der Bund in den Ausbau der Infrastruktur stecken.

Wer übt Kritik an dem Gesetz und warum?

Auf besonders heftige Kritik stoßen die Entschädigungszahlungen an die Braunkohle-Kraftwerksbetreiber. Diese sollen insgesamt 4,35 Milliarden Euro für die Stilllegungen bekommen. 2,6 Milliarden sollen an den Energiekonzern RWE gehen. Die tatsächlichen Kosten lägen für das Unternehmen mit 3,5 Milliarden dabei deutlich höher als die Entschädigung, so RWE.

Die Co-Vorsitzende der Grünen Annalena Baerbock sagte im Dlf-Interview, man müsse sich immer fragen, was am Ende entschädigt werde. "Wir reden hier über Kraftwerke, die zum Teil seit Jahrzehnten laufen. Das sind abgeschriebene Kraftwerke, die auch gesetzlich einfach vom Netz genommen hätten werden können." So würden jetzt zum Teil Kraftwerke entschädigt, die gar keine Gewinne mehr abwerfen würden.

Die Bundesregierung wehrt sich gegen die Kritik mit der Begründung, dass die Kraftwerksbetreiber im Gegenzug "auf Klagen gegen Stilllegungen ihrer Anlagen und auf betriebsbedingte Kündigungen" verzichteten.

Baerbock und vielen Umweltschutzorganisationen geht das Gesetz außerdem nicht weit und vor allem nicht schnell genug. Der Deutsche Naturschutzring DNR sagte, für Treibhausgasneutralität sei ein Ausstieg bis spätestens 2030 nötig.

Für erhebliche Irritiation sorgt außerdem die Inbetriebnahme des Steinkohle-Kraftwerks Datteln IV im Mai. Das Bundesumweltministerium verteidigt die Inbetriebnahme damit, dass die Genehmigung schon vorgelegen hätte, bevor ein Kohleausstieg vorgesehen gewesen wäre. Hätte man sich dagegen gewehrt, wären "sehr hohe Entschädigungszahlen" zu zahlen gewesen. Außerdem sollten im Sinne des Kohleausstiegsgesetzes zunächst ältere, ineffizientere Steinkohle-Kraftwerke, "als das hoch moderne Kraftwerk Datteln IV" außer Betrieb genommen werden.

Was sind die Gründe für den Kohleausstieg?

Mit dem Ende des Stroms aus Kohle will die Bundesregierung dafür sorgen, dass Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen kann. Stichwort: Emissionsminderung. Bis 2030 soll die Energiewirtschaft den Ausstoß von Treibhausgasen um etwa 62 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringern.

Der Energiesektor mit seinen rund 100 Kohlekraftwerken stößt in Deutschland immer noch fast ein Drittel der Klimagase aus. Mit dem kontinuierlichen Kohleausstieg zwischen 2020 und 2030 sinken die CO2-Emissionen laut Bundesumweltministerium voraussichtlich um rund zehn Millionen Tonnen pro Jahr.

Wie kam es zum Kohleausstiegsgesetz?

Über das Vorhaben wurde lange gestritten, denn für die Regionen in den betroffenen Bundesländern hat der Kohleausstieg erhebliche wirtschaftliche und soziale Konsequenzen.

Um die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Gruppen zu einem Konsens zu bringen, wurde im Juni 2018 die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" eingesetzt. Diese bestand aus Vertretern aus der Energiewirtschaft, Naturschutzverbänden, Gewerkschaften, Klimaforschung, einer Bürgerinitiative, sowie Politikerinnen und Politikern aus den betroffenen Ländern und Regionen. Am 31. Januar 2019 beendete die sogenannte Kohlekommission ihre Arbeit mit der Übergabe eines Abschlussberichts an die Bundesregierung.

Laut Bundesumweltministerium wurden die darin enthaltenen Empfehlungen mit dem Kohleausstiegsgesetz "vollumfänglich umgesetzt". Ehemalige Mitglieder der Kommission werfen der Bundesregierung hingegen vor, die erarbeiteten Kompromisse mit dem Kohleausstiegsgesetz "grob verletzt" zu haben.

