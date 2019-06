In Bonn beginnt am Vormittag eine internationale Klimakonferenz. Mehr als 3.000 Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt werden dazu erwartet. Die Konferenz dauert zehn Tage und soll den nächsten Weltklimagipfel im Dezember in Santiago de Chile vorbereiten.

Die Zusagen aller Länder weltweit reichen bisher nicht aus, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Demnach soll die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden. Der Weltklimarat IPCC hat bilanziert, dass sich die Erde gegenüber der vorindustriellen Zeit bisher um bereits etwa ein Grad Celsius erwärmt hat. Den Berechnungen zufolge zeichnet sich ab, dass die Erde Ende dieses Jahrhunderts wohl gut drei Grad wärmer würde, wenn sich nichts am Ausstoß von Treibhausgasen ändert.



Es ist die erste UNO-Konferenz zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens seit Beginn der Fridays-for-Future-Demonstrationen. Die Klimachefin der Vereinten Nationen, Espinosa, zeigte gegenüber der dpa Verständnis für die Protestbewegung. Sie sprach von "inspirierenden Stimmen". Man dürfe nie vergessen, dass gerade junge Menschen die Welt verändern könnten. Zurzeit seien sie dabei, genau das zu tun.