Rund 60 zivilgesellschaftliche Organisationen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich mehr um den Klimaschutz zu bemühen.

Deutschland habe in dieser Hinsicht bereits ein verlorenes Jahrzehnt hinter sich und drohe ein weiteres zu verlieren, erklärte ein Vertreter des World Wide Fund For Nature in Berlin. Gemeinsam legten die Organisationen eine Liste mit 56 Maßnahmen vor, die den Klimaschutz aus ihrer Sicht verstärken könnten. Gefordert wird unter anderem, den Anteil an erneuerbaren Energien bis 2030 auf mindestens 75 Prozent zu steigern. Neben dem öffentlichen Nahverkehr sollen auch Radfahrer und Fußgänger gefördert werden. Und in der Landwirtschaft empfiehlt die "Klima-Allianz", Tierbestände und Fleischkonsum drastisch zu verringern.