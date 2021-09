Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für heute zu ihrem achten weltweiten Protesttag aufgerufen. In Deutschland haben die ersten der 450 Veranstaltungen begonnen. Die Aktivistinnen und Aktivisten hoffen, dass davon ein Signal für die Bundestagswahl ausgeht.

In hunderten deutschen Städten hat Fridays for Future Aktionen angemeldet. In Berlin beginnt um 12 Uhr die wohl größte Demonstration, zu der rund 20.000 Menschen erwartet werden. Auch die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, hat ihre Teilnahme zugesagt. Weltweit werden laut Fridays for Future mindestens 1.400 Kundgebungen in mehr als 80 Ländern stattfinden.



Die deutsche Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der kommenden Legislaturperiode würden die Weichen für Jahrzehnte gestellt. Deshalb handle es sich bei der Bundestagswahl am Sonntag um eine "Jahrhundertwahl".



Der Deutsche Lehrerverband kritisierte, dass voraussichtlich auch Schülerinnen und Schüler am Klimastreik teilnähmen, und zwar während der Unterrichtszeit. Verbandspräsident Meidinger sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", er lehne es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben werde.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.