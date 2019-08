Auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen setzt die deutsche Luftverkehrsbranche langfristig auf die Entwicklung und Produktion synthetischen Flugbenzins. Doch viele Experten sind skeptisch. Jakob Graichen vom Öko-Institut sagte im Deutschlandfunk, klimaneutral werde das Fliegen durch synthetische Kraftstoffe nicht. Das gehe nur mit Elektroflugzeugen - und die könnten nur auf Mittel- und Kurzstrecken eingesetzt werden.

Der Klimaschutzexperte betonte, es seien nicht nur die CO2-Emissionen der Flugzeuge, die sich auf die Atmosphäre und damit auf das Klima auswirkten. Es entstehe ein chemischer Prozess, wenn Flugzeuge auf einer Höhe von 10.000 Metern flögen und deshalb "die Verbrennung da stattfindet". Graichen betonte, dadurch trügen Flugzeuge zur Bildung von Zirruswolken und zum Auf- und Abbau von Ozon bei. Die Auswirkungen des Flugverkehrs auf das Klima seien insgesamt "drei- bis viermal so groß wie die reinen CO2-Emissionen".

Energiedichte der Batterien reicht nicht für Transatlantikflug

Bei der Nutzung synthetischer Kraftstoffe würden die Effekte vermutlich geringer werden, "weil es sauberere Kraftstoffe sind und deshalb besser verbrennen, zum Beispiel weniger Ruß dabei entsteht". Dadurch würden weniger Wolken gebildet. "Aber klimaneutral wird das Fliegen dadurch leider immer noch nicht."



Das gehe nur mit Elektroflugzeuge, bei denen es keine Verbrennung gebe und wenn der Strom aus erneuerbaren Energien komme. Der Experte betonte, er hoffe, das sei irgendwann nicht nur auf der Kurzstrecke, sondern auch auf der Mittelstrecke möglich. "Aber für den Transatlantikflug ist das wahrscheinlich nicht realistisch." Da reiche die Energiedichte der Batterien nicht.

Experte rät von Bäumen als Kompensation ab

Graichen betonte, "weniger fliegen ist tatsächlich das Beste, was man fürs Klima tun kann". Dass Flugreisende zur Kompensation Bäume pflanzten, sei aus seiner Sicht "tendenziell nicht das richtige Projekt". Wenn die Bäume in 20 oder 30 Jahren abgeholzt würden, sei es der gleiche Klima-Effekt, als ob man nicht kompensiert hätte. Dagegen gebe es von mehreren Anbietern andere "sehr gute Projekte".



Auf einer Konferenz in Leipzig wird derzeit diskutiert, wie die Luftfahrt in Zukunft umweltschonender und nachhaltiger werden kann, zugleich aber international wettbewerbsfähig bleibt und auch sichere Arbeitsplätze bietet. Bundeskanzlerin Merkel kündigte bis Jahresende eine nationale Wasserstoffstrategie an. Man wolle technologieoffen an die Dinge herangehen.