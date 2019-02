Der CDU-Politiker Lämmel hat das geplante Klimaschutzgesetz als "völligen politischen Nonsens" bezeichnet.

Lämmel sagte im Deutschlandfunk, der von Bundesumweltministerin Schulze vorgelegte Entwurf sei völlig untauglich, um die innerhalb der Koalition gemeinsam gesteckten Klimaziele zu erreichen. Es könne nicht sein, dass das Umweltministerium zu einem "Superaufsichtsministerium" werde, das in die Belange anderer Ressorts eingreife. Dies sei eine "Diktatur des Klimagesetzes", so Lämmel, und lasse ihn am demokratischen Grundverständnis der Bundesumweltministerin zweifeln.



Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier kritisierte die Pläne der SPD-Politikerin Schulze. Das einseitige Vorgehen diene weder dem Klimaschutz noch dem Erhalt von Arbeitsplätzen, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Unionsfraktionsvize Connemann (CDU) warf Schulze "Aktionismus und Planwirtschaft" vor. Auch Wirtschaftsvertreter hatten in den vergangenen Tagen Kritik an den Plänen für ein Klimaschutzgesetz geäußert.



Der Entwurf des Umweltministeriums sieht vor, dass für sechs Sektoren - Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude und Abfallwirtschaft - für jedes Jahr eine Menge an klimaschädlichen Emissionen festgelegt wird, die nicht überschritten werden darf. Für jeden Bereich soll das jeweils zuständige Bundesministerium die nötigen Maßnahmen vorgeben, um die Klimaziele zu erreichen und auch deren Einhaltung verantworten.