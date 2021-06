Mit Blick auf die geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz fordert der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, Planungssicherheit für die Wirtschaft.

In der Wirtschaftswoche schrieb er, konkrete Weichenstellungen dafür, wie Industrie im Jahr 2045 aussehen werde, stünden bereits heute an. Dafür fehlten aktuell verlässliche Grundlagen und der regulatorische Rahmen. Komplexe Industrieanlagen hätten oft eine Nutzungszeit von mehr als 20 Jahren. Vorher müssten sie geplant, genehmigt und errichtet werden. 2045 sei daher nicht ferne Zukunft, sondern für manchen Investor schon morgen Früh.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber Ende April verpflichtet, die Klima-Ziele für die Zeit nach 2030 genauer zu regeln. Daraufhin hatte die Bundesregierung das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. In dieser Woche wollen sich Bundestag und Bundesrat abschließend mit dem Gesetz befassen. Es sieht strengere jährliche Grenzen zum Ausstoß von Treibhausgasen und das Ziel vor, bis 2045 klimaneutral zu werden. Oppositionsparteien und Verbände kritisierten zuletzt immer wieder, dass konkrete Maßnahmen zum Erreichen der Ziele fehlten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.